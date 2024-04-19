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Шалимов объяснил, почему ЦСКА, по его мнению, заслуживает победы в Кубке России

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Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов назвал причину, по которой считает, что Кубок России должен выиграть московский ЦСКА.
Фото: РИА Новости
- ЦСКА - единственная команда, которая в Кубке каждый матч играет на 70-80 процентов основой. Возможно, одну-две провели ротацию. А так всегда основа, и такое отношение мне очень нравится - "армейцы" вот этим заслуживают победы в турнире, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".

Московский ЦСКА в домашнем ответном матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России победил со счётом 2:0 калининградскую "Балтику" (первый матч 1:0) и вышел в финал Пути РПЛ, где в двухматчевом противостоянии сыграет за выход в Суперфинал с петербургским "Зенитом".

В нижней сетке плей-офф (Пути регионов) борьбу за трофей продолжают "Динамо", "Спартак", "Ростов" и "Балтика".

Кубок России ЦСКА Игорь Шалимов
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