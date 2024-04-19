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Камоцци: Чалов прибавит, когда уйдет из РПЛ в европейскую лигу - это обязательно случится

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА
"Чалов прибавит, когда уйдет из РПЛ в европейскую лигу. Это обязательно случится, потому что он будет тренироваться и играть против футболистов другого уровня. Головин и Миранчук стали сильнее, выступая в Европе. Федор — талантливый нападающий, который разнообразно действует в атаке", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

В текущем сезоне Федор Чалов провел за московский ЦСКА 33 матча и отметился тринадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 12 миллионов евро. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий хочет продолжить карьеру в европейской лиге. После 23-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на десять очков.

Франко Камоцци ЦСКА Федор Чалов
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