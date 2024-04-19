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Бушманов: "Зенит" не отдаст чемпионство, интриги уже не будет

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, что ни у кого уже шансов на чемпионство нет, кроме "Зенита", конечно. В матче с "Краснодаром" они еще раз доказали, что являются сильнейшим клубом в РПЛ. Они просто не отдадут чемпионство. У них опытная команда, думаю, интриги уже не будет", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".

После 23-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. В воскресенье, 21-го апреля, команда Сергея Семака сыграет с "Оренбургом" в чемпионате России. "Сине-бело-голубые" вышли в финал Пути РПЛ Кубка России, где им будет противостоять московский ЦСКА. Напомним, что "Зенит" является бессменным чемпионом РПЛ на протяжении последних пяти лет. В зимнее трансферное окно петербургский клуб совершил трансферов на общую сумму в 29,850 миллионов евро.

Евгений Бушманов Зенит
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