"Мне кажется, что ни у кого уже шансов на чемпионство нет, кроме "Зенита", конечно. В матче с "Краснодаром" они еще раз доказали, что являются сильнейшим клубом в РПЛ. Они просто не отдадут чемпионство. У них опытная команда, думаю, интриги уже не будет", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
После 23-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. В воскресенье, 21-го апреля, команда Сергея Семака сыграет с "Оренбургом" в чемпионате России. "Сине-бело-голубые" вышли в финал Пути РПЛ Кубка России, где им будет противостоять московский ЦСКА. Напомним, что "Зенит" является бессменным чемпионом РПЛ на протяжении последних пяти лет. В зимнее трансферное окно петербургский клуб совершил трансферов на общую сумму в 29,850 миллионов евро.
Бушманов: "Зенит" не отдаст чемпионство, интриги уже не будет
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"