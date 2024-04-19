"Меня это мало волнует, первый раз слышу, спросите у британских СМИ что там и как. Рано ли ему переезжать в Европу? Вообще ничего не думаю по этому поводу, его жизнь, его карьера", - цитирует Карпина "Советский Спорт".
Сегодня, 19-го апреля, в СМИ появилась информация о том, что английские "Челси" и "Манчестер Сити" заинтересованы в переходе нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева. В текущем сезоне игрок сборной России провел за "железнодорожников" 31 матч и отметился тремя забитыми мячами и пять результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в восемь миллионов евро.
Карпин: рано ли Пиняеву переезжать в Европу? Его жизнь, его карьера
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин высказался об интересе английских клубов к нападающему "Локомотива" Сергею Пиняеву.
Фото: ФК "Локомотив"