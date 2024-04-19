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Гладилин: Глушенков мог бы пригодиться "Спартаку" и заменить Промеса

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Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин считает, что нападающий "Локомотива" Максим Глушенков мог бы пригодиться "красно-белым".
Фото: ФК "Локомотив"
"Глушенков мог бы сейчас помочь "Спартаку". Он уже созрел, как футболист. В "Локомотиве" у Максима все хорошо складывается. Конечно, сейчас Глушенков мог бы пригодиться "Спартаку" и заменить Промеса", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".

Напомним, что Квинси Промес не вернулся со "Спартаком" из ОАЭ после зимних сборов. Футболист был задержан в аэропорту за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за "Локомотив" 31 матч и отметился восьмью забитыми мячами и четырнадцатью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. Контракт Глушенкова с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Гладилин Спартак Максим Глушенков Квинси Промес
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