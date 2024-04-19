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Аршавин: я бы сейчас стоил меньше Александра Мостового — точно дешевле 100 млн

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Бывший игрок “Зенита” Андрей Аршавин отреагировал на слова бывшего футболиста “Спартака” Александра Мостового о своей трансферной стоимости.
Фото: "Матч ТВ"
– Александр Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше 100 млн евро? Я бы сейчас стоил меньше Мостового. Сколько? Не знаю... Точно дешевле 100 млн евро.

Отметим, что Александр Мостовой за время своей карьеры успел поиграть в таких европейских клубах, как “Бенфика”, “Кан”, “Страсбур”, “Сельта” и “Алавес”.

Напомним, Андрей Аршавин завершил свою профессиональную футбольную карьеру в 2018 году. Большую ее часть он провел в “Зените”. Также с 2009 по 2013 год Аршавин играл в составе лондонского “Арсенала”.

Источник: “РБ Спорт”

Андрей Аршавин Александр Мостовой
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