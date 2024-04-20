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СЭ: назначение Паскаля Янсена на пост главного тренера "Спартака" маловероятно

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Назначение специалиста из Нидерландов Паскаля Янсена на пост главного тренера московского "Спартака" маловероятно, сообщил источник.
Фото: Imago
Руководство "красно-белых" 14 апреля объявило об увольнении Гильермо Абаскаля. Временно исполнять обязанности главного тренера назначили Владимира Слишковича, который входил в тренерский штаб испанца.

По сообщениям СМИ, на пост главного тренера "Спартака" претендуют Паскаль Янсен и бывший тренер "Краснодара" Владимир Ивич, с которым краснодарский клуб закончил первую половину чемпионата России на первом месте. "Спартак" после 23-х сыгранных туров занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Паскаль Янсен Спартак
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