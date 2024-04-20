"Спартак" не проиграл "Зениту" и сыграл "на ноль", поэтому журналисты считают, что команда находится в отличной форме. Ура-ура, молодцы! Если они в отличной форме, то посмотрим, как они сыграют с "Ростовом". Будет интересно посмотреть, как будет играть "Спартак" после матча с "Зенитом" и увольнения Абаскаля, а также в каком эмоциональном состоянии находится команда", - сказал Канчельскис.
Руководство "Спартака" 14 апреля отправило в отставку Гильермо Абаскаля, вместо него временно руководить командой назначили Владимира Слишковича, который уже провел первый свой матч в кубковой игре против питерского "Зенита" (0:0). В предстоящем 25-м туре "красно-белые" сыграют в гостях против "Ростова", встреча состоится 21 апреля на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. "Спартак" после 23-х сыгранных туров занимает 7-е место с 35-ю набранными очками, "Ростов" расположился на 8-й строчке и отстает от "красно-белых" всего на один балл.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис: интересно посмотреть, как будет играть "Спартак" после увольнения Абаскаля
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказался о состоянии "Спартака" после увольнения Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"