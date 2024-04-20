"Файзуллаев очень уверено работает с мячом. Дриблинг у Аббосбека в полном порядке. Думаю, он самый техничный футболист в РПЛ на данный момент. Осталось немного в физике прибавить. Но какие его годы — все еще впереди", - сказал Пономарев.
В текущем сезоне узбекский полузащитник "армейцев" принял участие в 17 играх, забил три гола и сделал пять голевых передач во всех турнирах. Transfermarkt оценивает Файзуллаева в 5 миллиона евро, контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
В ЦСКА Файзуллаев перешел из узбекского клуба "Пахтакор". Своей игрой молодой хавбек "армейцев" привлек внимание испанской прессы, газета AS отметила его навык сыграть в отборе.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: Файзуллаев – самый техничный футболист в РПЛ. Осталось немного в физике прибавить
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил уровень 20-летнего хавбека "армейцев" Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ЦСКА