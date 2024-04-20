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Испанский журналист: Карпин стал хорошим тренером, но не сказал бы, что прекрасным

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Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега поделился мнением о перспективах российского тренера Валерия Карпина возглавить клуб в чемпионате Испании.
Фото: РФС
"Карпин стал хорошим тренером. Не сказал бы прекрасным и не "уф какой", потому что в Испании у него не получилось. У Карпина все прекрасно в сборной и "Ростове". По игре ростовчан видна рука тренера. Как специалист он мне нравится. Не думаю, что ему нужны такие проблемы, как возглавить "Спартак". И не думаю, что Карпин готов вернуться в Испанию. Сначала он должен доказать в России. А уехать в испанский чемпионат — всегда есть время", - сказал Ортега.

Валерий Карпин уже тренировал в испанском чемпионате, россиянин возглавлял "Мальорку" в испанской сегунде с августа 2014-го по февраль 2015 года. Сейчас специалист работает главным тренером в "Ростове" и по совместительству является рулевым сборной России. Под руководством Карпин ростовчане поднялись до 8-го места в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 34 очка в 23 матчах.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Валерий Карпин
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