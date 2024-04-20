"Сможет ли «Спартак» пригласить известного иностранного тренера? Нет, известный иностранец сейчас в "Спартак" не поедет. Как и в любой другой российский клуб. А неизвестный — это такой же кот в мешке, как Абаскаль. Так что руководству "Спартака" нужно долго и тщательно искать специалиста, чтобы не совершить такую же ошибку, как с Гильермо", - сказала Смородская.
Руководство "Спартака" 14 апреля отправило в отставку Гильермо Абаскаля, в последнем матче испанец проиграл аутсайдеру "Сочи" (1:0). Вместо него временно исполнять обязанности назначили Владимира Слишковича, в первой своей игре боснийский специалист сыграл в ничью с "Зенитом" в кубковом матче (0:0). По информации СМИ, претендентами на пост главного тренера московского клуба являются экс-тренер "Краснодара" Владимира Ивича и голландского специалиста Паскаля Янсена. Позже стало известно, что для Ивича вариант со "Спартаком" не является приоритетным, а назначение Янсена маловероятно.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: известный иностранец сейчас в "Спартак" не поедет. А неизвестный - кот в мешке
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы на то, чтобы "Спартак" возглавил иностранный тренер.
Фото: "Чемпионат"