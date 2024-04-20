"Сложно сказать, сможет ли "Ахмат" как-то удивить ЦСКА. Грозненцы проиграли последние две игры дома, а тут играть в Москве, плюс армейцы в достаточно хорошем состоянии и показывают стабильную игру. Покажет ли "Ахмат" грозненский характер? Там грозненцев мало, поэтому вряд ли. У ЦСКА будет большое преимущество по игрокам, по турнирной таблице и по всем остальным показателям", - сказал Тарханов.
После 23-х сыгранных туров ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков. Грозненцы находятся в зоне вылета, на 15-м месте, в их активе 20 баллов. В прошлом туре "Ахмат" потерпел болезненное поражение от "Балтики" 1:7, а в матче до этого проиграли на своем поле московскому "Локомотиву" со счетом 0:2. "Армейцы" в предыдущих турах вырвали ничью с "Локомотивом" (3:3) и одержали победу над воронежским "Факелом" (4:1).
Источник: "Чемпионат"
Тарханов: покажет ли "Ахмат" грозненский характер в игре с ЦСКА? Там грозненцев мало, поэтому вряд ли
Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и "Ахматом".
Фото: "Чемпионат"