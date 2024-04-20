Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Балтика
1 - 1 1 1
Крылья Советов2 тайм
ЦСКА
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Тюмень
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен
Ленинградец
0 - 2 0 2
СоколЗавершен
Акрон
6 - 0 6 0
КубаньЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
Динамо Мх2 тайм
Алания
0 - 0 0 0
Волгарь2 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм
Торпедо
0 - 0 0 0
Арсенал Тула1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
0 - 2 0 2
Бернли2 тайм
Лутон Таун
0 - 1 0 1
Брентфорд2 тайм
Вулверхэмптон
21:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
4 - 1 4 1
Лас-ПальмасЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
Валенсия
19:30
БетисНе начат
Жирона
22:00
КадисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:00
НаполиНе начат
Верона
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
1 - 1 1 1
РБ Лейпциг2 тайм
Хоффенхайм
4 - 3 4 3
Боруссия М2 тайм
Вольфсбург
1 - 0 1 0
Бохум2 тайм
Кельн
0 - 2 0 2
Дармштадт2 тайм
Унион
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Ланс
22:00
КлермонНе начат

Кубок Англии

Новости
Манчестер Сити
19:15
ЧелсиНе начат

Тренер из Боснии - о Янсене в "Спартаке": ни один голландец не поедет в Россию, у них недостаточно большие яйца

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер клуба из Боснии «Зриньски» Желько Петрович прокомментировал возможный приход голландца Паскаля Янсена в московский "Спартак".
Фото: Imago
"Паскаль Янсен никогда не приедет в Россию при нынешней ситуации. Это просто невозможно. Ни один голландец сейчас не поедет в Россию, у них недостаточно большие яйца для этого, потому что на родине начнется настоящий прессинг", - заявил Петрович.

Руководство "Спартака" 14 апреля отправило в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля, в последней игре под его руководством "красно-белые" проиграли аутсайдеру российского чемпионата "Сочи" (1:0). По информации в СМИ, вакатное место могут занять бывший главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич и специалист из Нидерландов Паскаль Янсен. Позже появилась информация, что назначение Янсена маловероятно, а у Ивича есть варианты продолжения карьеры в Европе.

Паскаль Янсен начал свою тренерскую карьеру в голландских клубах, в 2013 году получил должность в структуре ПСВ, где тренировал молодёжные команды и в итоге стал главой молодёжного комитета. Далее Янсен перешел в тренерской штаб первой команды "АЗ Алкмар", а в 2020 году стал главным тренером. Сейчас голландец свободен для новых предложений.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Паскаль Янсен
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится