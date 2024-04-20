"Паскаль Янсен никогда не приедет в Россию при нынешней ситуации. Это просто невозможно. Ни один голландец сейчас не поедет в Россию, у них недостаточно большие яйца для этого, потому что на родине начнется настоящий прессинг", - заявил Петрович.
Руководство "Спартака" 14 апреля отправило в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля, в последней игре под его руководством "красно-белые" проиграли аутсайдеру российского чемпионата "Сочи" (1:0). По информации в СМИ, вакатное место могут занять бывший главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич и специалист из Нидерландов Паскаль Янсен. Позже появилась информация, что назначение Янсена маловероятно, а у Ивича есть варианты продолжения карьеры в Европе.
Паскаль Янсен начал свою тренерскую карьеру в голландских клубах, в 2013 году получил должность в структуре ПСВ, где тренировал молодёжные команды и в итоге стал главой молодёжного комитета. Далее Янсен перешел в тренерской штаб первой команды "АЗ Алкмар", а в 2020 году стал главным тренером. Сейчас голландец свободен для новых предложений.
Источник: "РБ Спорт"
Тренер из Боснии - о Янсене в "Спартаке": ни один голландец не поедет в Россию, у них недостаточно большие яйца
Главный тренер клуба из Боснии «Зриньски» Желько Петрович прокомментировал возможный приход голландца Паскаля Янсена в московский "Спартак".
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