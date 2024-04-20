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Галактионов: есть такое ощущение, что команду вот-вот прорвет

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1).
Фото: РИА Новости
- Есть такое ощущение, что вот-вот — и команду прорвет. Нам не хватает последнего завершающего момента. Естественно, ничья никого не устраивает. Но надо понимать, что в чемпионате любая команда может обыграть своего оппонента, подчеркиваю, любая. Сейчас такой чемпионат, что каждая команда представляет собой боеспособный коллектив.

В субботу, 20 апреля, прошел матч в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги, в котором казанский "Рубин" принимал на своем поле московский "Локомотив". Игра на стадионе "Ак Барс Арена" завершилась вничью (1:1). На гол хавбека хозяев Валентина Вады на 21-й минуте "железнодорожники" ответили точным ударом полузащитника Дмитрия Баринова на 43-й минуте.

Отметим, что после возобновления текущего сезона "Локомотив" одержал всего одну победу в шести матчах. Четырежды команда Михаила Галактионова сыграла вничью и один раз проиграла.

Михаил Галактионов Локомотив Рубин
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