"Вопросы про мой контракт лучше задать моему агенту. Нет, на меня вся эта ситуация никак не давит", - приводит "Матч ТВ" слова Роши.
Центральный бразильский защитник Виллиан Роша играет за ЦСКА с 2022 года. Его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне 29-летний футболист провел за "армейцев" 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на счету игрока 9 желтых и 1 красная карточка.
Роша: ситуация с продлением контракта с ЦСКА никак на меня не давит
Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ситуацию с продлением контракта.
Фото: "Матч ТВ"