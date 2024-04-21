— Завтра придем на восстановительную тренировку, будет анализировать и собирать по крупицам состав на дерби.
Отметим, что в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА потерпел поражение от грозненского “Ахмата” со счетом 1:2. По итогам этой встречи дисквалификацию на дерби получили полузащитник Аббосбек Файзуллаев, а также защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев.
Напомним, встреча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и “Спартаком” пройдет 25 апреля.
Источник: “Матч ТВ”
Тренер ЦСКА Федотов: состав на дерби со “Спартаком” будем собирать по крупицам
Наставник ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что ему будет сложно собрать состав на дерби со “Спартаком” в РПЛ.
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