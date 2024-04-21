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Тренер ЦСКА Федотов: состав на дерби со “Спартаком” будем собирать по крупицам

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Наставник ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что ему будет сложно собрать состав на дерби со “Спартаком” в РПЛ.
Фото: Getty Images
— Завтра придем на восстановительную тренировку, будет анализировать и собирать по крупицам состав на дерби.

Отметим, что в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА потерпел поражение от грозненского “Ахмата” со счетом 1:2. По итогам этой встречи дисквалификацию на дерби получили полузащитник Аббосбек Файзуллаев, а также защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Напомним, встреча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и “Спартаком” пройдет 25 апреля.

Источник: “Матч ТВ”

ЦСКА Владимир Федотов Спартак
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