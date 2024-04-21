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Зделар – о судействе в матче с “Ахматом”: если скажу, то они оштрафуют меня

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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар остался недоволен судейством матча 25-го тура РПЛ с грозненским “Ахматом” (1:2).
Фото: ПФК ЦСКА
— Вы напишите о сегодняшнем судействе. Описать судью одним словом? Не буду говорить. Если скажу, то они оштрафуют меня.

Напомним, московский ЦСКА вчера, 20 апреля, на своем поле сыграл против грозненского “Ахмата” в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась поражением армейцев со счетом 1:2. Примечательно, что хозяева доигрывали встречу вдевятером. В их составе удалились защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Источник: “РБ Спорт”

Саша Зделар Ахмат ЦСКА
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