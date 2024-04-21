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Чалов – об игре с “Ахматом”: нам не хватило сил, сказались удаления

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Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал поражение от “Ахмата” со счетом 1:2 в матче 25-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
— С “Ахматом” нам не хватило сил, сказались удаления. Но — мы одна команда, выигрываем вместе, проигрываем вместе.

Напомним, что встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и грозненским “Ахматом” состоялась вчера, 20 апреля 2024 года. Она прошла в Москве. Красно-синие потерпели поражение со счетом 1:2. В их составе единственный гол забил нападающий Федор Чалов. Примечательно, что армейцы доигрывали матч вдевятером из-за двух удалений.

Источник: “Чемпионат”

Федор Чалов Ахмат ЦСКА
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