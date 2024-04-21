– Ничего подавать в ЭСК РФС мы не будем. Оба удаления — по делу.
Напомним, 20 апреля состоялись очередные матчи 25-го тура чемпионата России по футболу. В одном из них московский ЦСКА на своем поле сыграл с грозненским “Ахматом”. По ходу встречи армейцы получили сразу две красные карточки. Удалены с поля были центральные защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Что касается результата игры, то она завершилась победой грозненского клуба со счетом 2:1.
Источник: “СЭ”
ЦСКА отказался обращаться в ЭСК РФС после удалений Роши и Дивеева в игре с “Ахматом”
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо после игры с “Ахматом” а 25-м туре РПЛ заявил, что клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу удалений двух игроков.
Фото: ПФК ЦСКА