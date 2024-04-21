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Агентство Роши: возобновление переговоров с ЦСКА? Давайте подождем

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Агентство Sferico Sports, представляющее интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказалось о продлении контракта клиента с армейцами.
Фото: ФК "Ахмат"
– Возобновление переговоров с ЦСКА? Давайте подождем несколько дней, — заявили в агентстве “РБ Спорт”.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский ЦСКА предложил новый контракт защитнику Виллиану Роше. Но бразильского футболиста не устроили условия пролонгации соглашения.

Напомним, действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

Роша ЦСКА
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