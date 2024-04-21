Турецкая газета Yeni Asir сообщила, что "Спартак" предложил Окану Буруку двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год. Турецкий тренер взял время, чтобы обдумать предложение. Однако по данным источников, Бурук не входит в шорт-лист "красно-белых", руководство московского клуба рассматривает кандидатов из стран Евросоюза.
Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был уволен 14 апреля, вместо него временно исполнять обязанности назначили Владимира Слишковича, который уже провел свой первый матч, сыграв в ничью с "Зенитом" в кубковой встрече (0:0). В СМИ писали, что "Спартак" может возглавить голландец Паскаль Янсен или экс-тренер "Краснодара" Владимир Ивич. Позже стало известно, что назначение Янсена маловероятно, а у Ивича есть варианты продолжения карьеры в Европе.
Источник: Metaratings
Metaratings: Бурук не является кандидатом на пост главного тренера "Спартака"
Нынешний главный тренер турецкого "Галатасарая" Окан Бурук не входит в список кандидатов на пост главного тренера московского "Спартака", сообщил источник.
Фото: Reuters