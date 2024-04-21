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Экс-игрок ЦСКА Масалитин - об удалении Роши: какой большой контракт ты хочешь теперь?

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал заявление защитника "армейцев" Виллана Роши о желании продлить контракт после удаления в матче с "Ахматом".
Фото: ЦСКА
"У Роши заканчивается контракт — он хочет его продлить. Сейчас он подводит команду и следующий важный матч не играет. Какой большой контракт ты хочешь теперь? Парень подвис с контрактом. Ведущий игрок допускает такие ошибки. Ладно бы вели в счёте, а парень убегал один в один — вопросов нет. Но куда ты играешь? Игрок стоит на фланге. Это вопрос квалификации. В текущем сезоне Роша вообще не блещет", - сказал Масалитин.

Виллан Роша получил красную карточку в прошедшем матче с "Ахматом" на 19-й минуте. "Армейцы" в итоге проиграли грозненцам со счетом 1:2, встреча 25-го тура проходила на домашнем стадионе "красно-синих". После проигранного матча Роша заявил, что хочет продлить контракт с московским клубом. После поражения ЦСКА опустился с 4-го на 5 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за 24 сыгранных матча 36 очков. "Ахмат" после победы поднялся на 14 строчку, но остается в зоне вылет, команда набрала 23 балла.

Источник: "Чемпионат"

Виллиан Роша ЦСКА Валерий Масалитин
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