"Я пока не готов разговаривать о контракте и всей ситуации. У нас идёт сезон. Я отдаюсь полностью. О возможном трансфере в Европу летом сейчас не думаю", - сказал Чалов.
СМИ связывали форварда "армейцев" с переходом в "Монако", по мнению бывшего игрока ЦСКА Владимира Пономарева, Чалов может перейти во французский клуб, но закрепится ему там будет трудно. Комментатор Дмитрий Губерниев высказался за то, чтобы россиянин уехал в европейский чемпионат. Федор Чалов недавно продлил контракт с ЦСКА, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25. Transfermarkt оценивает игрока в 12 мле евро. Нападающий "армейцев" сейчас забил 13 голов и является лучшим бомбардиром в команде.
Источник: "Чемпионат"
Чалов: о возможном трансфере в Европу летом не думаю. У нас идёт сезон
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал информацию в СМИ о его возможном переходе в европейский клуб после окончания сезона.
Фото: ЦСКА