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Чалов: о возможном трансфере в Европу летом не думаю. У нас идёт сезон

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал информацию в СМИ о его возможном переходе в европейский клуб после окончания сезона.
Фото: ЦСКА
"Я пока не готов разговаривать о контракте и всей ситуации. У нас идёт сезон. Я отдаюсь полностью. О возможном трансфере в Европу летом сейчас не думаю", - сказал Чалов.

СМИ связывали форварда "армейцев" с переходом в "Монако", по мнению бывшего игрока ЦСКА Владимира Пономарева, Чалов может перейти во французский клуб, но закрепится ему там будет трудно. Комментатор Дмитрий Губерниев высказался за то, чтобы россиянин уехал в европейский чемпионат. Федор Чалов недавно продлил контракт с ЦСКА, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25. Transfermarkt оценивает игрока в 12 мле евро. Нападающий "армейцев" сейчас забил 13 голов и является лучшим бомбардиром в команде.

Источник: "Чемпионат"

Федор Чалов ЦСКА
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