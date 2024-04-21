"Я слышал новость, что Бурук может стать тренером "Спартака", но это невозможно. Недавно в "Галатасарае" собирался совет директоров, чтобы продлить контракт с тренером. Он ещё не продлён, но должен его переподписать с клубом ещё на два сезона. Так что его переход в «Спартак» невозможен", - сказал Озджан.
Турецкая газета Yeni Asir сообщила о том, что "Спартак" предложил Буруку двухлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год. По информации источников турецкий специалист не является кандидатом на пост главного тренера, руководство "красно-белых" рассматривает наставников из стран Евросоюза.
14 апреля московский клуб решил расстаться с Гильермо Абаскалем, в последней игре под руководством испанца спартаковцы проиграли аутсайдеру "Сочи" (1:0), а за все матчи после зимней паузы команда смогла выиграть только единожды, в матче с "Динамо" (1:2). Временно руководить командой назначили Владимира Слишковича, который входил в тренерский штаб испанского специалиста.
Источник: "Чемпионат"
Турецкий журналист: переход Окана Бурука в «Спартак» невозможен
Турецкий журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера "Спартака" наставника "Галатасарая" Окана Бурука.
Фото: Reuters