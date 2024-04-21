Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 4 0 4
Динамо2 тайм
Зенит
16:15
ОренбургНе начат
Сочи
18:15
УралНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Кристал Пэлас
17:00
Вест ХэмНе начат
Астон Вилла
17:00
БорнмутНе начат
Фулхэм
18:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 1 1 1
Реал Сосьедад1 тайм
Альмерия
17:15
ВильярреалНе начат
Алавес
19:30
АтлетикоНе начат
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 3 0 3
ЛеччеЗавершен
Торино
16:00
ФрозинонеНе начат
Салернитана
19:00
ФиорентинаНе начат
Монца
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
16:30
ШтутгартНе начат
Боруссия Д
18:30
БайерНе начат
Фрайбург
20:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
16:00
СтрасбургНе начат
Реймс
16:00
МонпельеНе начат
Гавр
16:00
МетцНе начат
Брест
18:05
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
МарсельНе начат
ПСЖ
22:00
ЛионНе начат

Кубок Англии

Новости
Ковентри
17:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Турецкий журналист: переход Окана Бурука в «Спартак» невозможен

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Турецкий журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера "Спартака" наставника "Галатасарая" Окана Бурука.
Фото: Reuters
"Я слышал новость, что Бурук может стать тренером "Спартака", но это невозможно. Недавно в "Галатасарае" собирался совет директоров, чтобы продлить контракт с тренером. Он ещё не продлён, но должен его переподписать с клубом ещё на два сезона. Так что его переход в «Спартак» невозможен", - сказал Озджан.

Турецкая газета Yeni Asir сообщила о том, что "Спартак" предложил Буруку двухлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год. По информации источников турецкий специалист не является кандидатом на пост главного тренера, руководство "красно-белых" рассматривает наставников из стран Евросоюза.

14 апреля московский клуб решил расстаться с Гильермо Абаскалем, в последней игре под руководством испанца спартаковцы проиграли аутсайдеру "Сочи" (1:0), а за все матчи после зимней паузы команда смогла выиграть только единожды, в матче с "Динамо" (1:2). Временно руководить командой назначили Владимира Слишковича, который входил в тренерский штаб испанского специалиста.

Источник: "Чемпионат"

Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится