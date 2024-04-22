"Станислав Саламович сейчас голодный до побед, и он может встряхнуть команду. Я знаю, что его сейчас очень тщательно лоббируют в "Спартак". Выиграет ли Черчесов со "Спартаком" золото РПЛ? Если "Зенит" не начнет ослаблять конкурентов, то да… Хотя скажу так: не все решают деньги. Черчесов может дать результат, возможно, и чемпионство", - заявил Гатагов.
14-го апреля московский "Спартак" объявил о расставании с испанским главным тренером Гильермо Абаскалем. Его место в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера занял боснийский специалист Владимир Слишкович. В первых двух матчах под управлением Слишковича "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России и разгромил "Ростов" (5:1) в матче 25-го тура чемпионата России.
Экс-главный тренер сборной России остается безработным с июля 2023-го года. Последний клуб в тренерской карьере Черчесова на данный момент - венгерский "Ференцварош".
Источник: "РБ Спорт"
Алан Гатагов: с Черчесовым "Спартак" выиграет РПЛ, если "Зенит" не начнет ослаблять конкурентов
Экс-футболист Алан Гатагов рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером московского "Спартака".
Фото: Getty Images