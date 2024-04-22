"Спартак" очень тяжело анализировать. Последние 20 лет руководство клуба ведет себя не очень последовательно. Так что "Спартак" тяжело понять рационально, часто в него можно просто верить. Так ведь было и в сезоне, когда "Спартак" неожиданно для всех выиграл чемпионство. Был Аленичев, его убрали и поставили Карреру, которого тогда никто не знал. А он взял и выиграл чемпионат", - заявил Гаджиев.
14-го апреля после поражения от последней команды РПЛ "Сочи" руководство московского "Спартака" объявило об увольнении испанского главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Его место в статусе исполняющего обязанности главного тренера занял экс-ассистент Владимир Слишкович.
Под управлением Слишковича "Спартак" провел два матча. В рамках ответного полуфинала Пути РПЛ Кубка России "красно-белые" сыграли вничью с "Зенитом" (0:0). Матч 25-го тура Премьер-лиги против "Ростова" на выезде завершился разгромной победой со счетом 5:1. За 6 туров до конца чемпионата в активе "Спартака" 38 очков, команда занимает в турнирной таблице 4-е место.
Источник: "Евро-футбол"
Гаджиев: "Спартак" тяжело понять рационально. Последние 20 лет руководство клуба ведет себя не очень последовательно
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о работе руководства московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала