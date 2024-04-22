"Слишковича – с важнейшей эмоциональной победой. Надеюсь, что после этой игры он останется приземлённым, а руководством не будут допущены прошлые ошибки, как было с Абаскалем. Карпин — это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь ещё сезон в "Ростове" будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в "Спартак", - сказала Салихова.
В прошедшем 25-м туре Российской премьер-лиги "Спартак" в гостях крупно обыграл "Ростов" (1:5) при полном стадионе "Ростов Арены". Перед матчем команды разделяли всего один балл, сейчас "красно-белые" занимают 4-е место в турнирной таблице с 38-ю набранными очками, "Ростов" остался на 8-й позиции с 34-мя очками.
В СМИ связывали Валерия Карпина с приходом на место главного тренера московского "Спартака" после того, руководство клуба решило расстаться с Гильермо Абаскалем. В настоящее время командой руководит Владимир Слишкович, он занимает должность временно исполняющего обязанности главного тренера. В первой игре под руководством боснийца "красно-белые" сыграли в ничью в кубковом матче с "Зенитом" (0:0).
Источник: Metaratings
Зарема Салихова: Карпин свой матч жизни проиграл, теперь ещё сезон будет в "Ростове"
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о будущем главного тренера "Ростова" Валерия Карпина после поражения от "Спартака" (1:5).
Фото: "Чемпионат"