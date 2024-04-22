"У нас есть люди, которые принимают подобные решения. Из года в год эта ситуация повторяется. Мы видим, что в декабре, и даже в ноябре есть проблемы: с проведением матчей, с полями, с погодой", - сказал Кечинов.
В воскресенье, 22 апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором обсуждался вопрос формирования календаря на следующий сезон Чемпионата России. Первый тур стартует 20 июля, а завершится первый круг зимой, 8 декабря. Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что не видит больших проблем, чтобы проводить матчи к этой дате.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Кечинов – о календаре РПЛ: в декабре есть проблемы с проведением матчей, полями и погодой
Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался по поводу календаря Российской премьер-лиги на сезон 2024/25.
Фото: "Чемпионат"