"На 12-й минуте, я считаю, Москалёв ошибся. Почему не полез VAR в лице Казарцева, я могу понять. Сразу встаёт вопрос: нарушал ли правила Осипенко и что ему показывать? А если фола не было, то отменять? Плюс, наверное, посчитал, что было большое расстояние до ворот. Судя по стоп-кадру, если для тебя это фол и ты назначаешь штрафной, то это красная карточка", - заявил Федотов.
Московский "Спартак" разгромил "Ростов" в рамках 25-го тура РПЛ. Игра проходила в Ростове и завершилась победой "красно-белых" со счетом 5:1. На 12-й минуте встречи защитник хозяев Максим Осипенко с нарушением правил остановил в центре поля атаку, которая могла закончиться выходом футболиста "Спартака" 1 на 1 с голкипером.
Главный арбитр матча Владимир Москалев показал Осипенко за этот фол желтую карточку. Уже во втором тайме Максим Осипенко сыграл рукой в собственной штрафной. Рефери назначил пенальти в ворота "Ростова", но не стал показывать защитнику второе предупреждение.
Источник: "Чемпионат"
Судья Федотов: Москалев ошибся, не показав красную карточку Осипенко в матче со "Спартаком"
Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи Владимира Москалева на матче 25-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком".
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"