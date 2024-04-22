- Мы не так глубоко общались. Когда виделись, всегда улыбались и спрашивали друг у друга: "Как дела?" Надо быть внутри, в коллективе, чтобы дать характеристику. Я не люблю обсуждать людей, которых знаю не очень хорошо. Так или иначе, это бывший главный тренер команды, я не люблю забрасывать людей камнями. Уверен, что Гильермо очень хотел, чтобы "Спартак" шёл в лидерах чемпионата, но что-то не получилось. Я смотрю на это философски, все через это проходили, - передаёт слова Баженова Metaratings.ru.
14 апреля официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об увольнении 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды, который тот занимал с июня 2022 года. Весной 2024 года под руководством Абаскаля красно-белые набрали в 5 матчах Российской премьер-лиги 5 очков, забив в них 2 гола - меньше всех в лиге на этом отрезке.
После ухода испанского специалиста исполняющим обязанности главного тренера стал его помощник - босниец Владимир Слишкович. Под его руководством в матче 25 тура РПЛ "Спартак обыграл на выезде "Ростов" со счётом 5:1.
Баженов - об увольнении Абаскаля из "Спартака": не люблю забрасывать людей камнями
Менеджер по игрокам в аренде московского "Спартака" Никита Баженов прокомментировал расставание клуба с бывшим главным тренером Гильермо Абаскалем.
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