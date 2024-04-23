- Тюкавин - хороший нападающий. Константин мог бы перейти куда-либо, но он только что переподписал контракт с "Динамо". Если клуб попросил за Захаряна 12 миллионов, то за Тюкавина попросят такие же суммы. Поэтому я не думаю, что летом он переедет в Европу. Если бы он не переподписался, то за полгода до конца соглашения "Динамо" бы его отпустило, - передаёт слова Селюка Metaratings.ru.
21-летний нападающий Константин Тюкавин является воспитанником клубной академии московского "Динамо" и в течение всей своей карьеры выступал за бело-голубых. Всего на счету Константина 122 матча во всех турнирах за взрослый состав "Динамо", 36 забитых мячей и 25 результативных передач, в текущем сезоне в 31 матче во всех турнирах он отметился 13 голами и 9 ассистентскими действиями.
Срок действия нового контракта Тюкавина с "Динамо" истекает в июне 2028 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 миллионов евро.
Селюк: не думаю, что форвард "Динамо" Тюкавин летом переедет в Европу
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возможным отъездом за рубеж нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"