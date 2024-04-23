Экс-зенитовец заявил, что интрига в чемпионате может сохраниться, но для этого нужно, чтобы "Краснодар" в предстоящем туре взял три очка. В дальнейших играх календарь у лидера "Зенита" сложнее, чем у "быков".
"Если "Краснодар" сам выиграет, то дальше у "Зенита" и выезд с "Динамо", и ЦСКА ещё принимать с игроками, которые отбудут дисквалификацию и поправятся… В Грозный ехать, который мотивирован не меньше всех остальных. И в Воронеж ещё "Зениту" ехать, а в Воронеже не самое лучшее поле. То есть, нас концовка ждёт очень хорошая, но здесь зависит многое от "Краснодара". Если он в ближайшем туре с "Балтикой" не потеряет очки", - сказал Радимов.
После 24-х сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 50 очков. Ближайший преследователь "Краснодар" набрал 46 баллов и идет на второй строчке. В предстоящем отложенном 21-м туре, который стартует 24 апреля, "быки" на своем поле примут калининградскую "Балтику", а коллектив из Санкт-Петербурга дома сыграет с "Рубином". До конца чемпионата осталось сыграть шесть матчей.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов – о чемпионской гонке: нас ждёт очень хорошая концовка, но многое зависит от "Краснодара"
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Краснодар"