"Мне нравится, что Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего наставника "Спартака". Так и должен вести себя тренер. Рано говорить, нравится ли мне "Спартак" Слишковича. Все понимают, что это, скорее всего, временно. Но поведение его нормальное и футбольное", - заявил Мостовой.
Владимир Слишкович возглавил московский "Спартак" в статусе исполняющего обязанности главного тренера 14-го апреля. Босниец сменил на этом посту испанского специалиста Гильермо Абаскаля, который был уволен после поражения в матче 24-го тура от последней команды чемпионата "Сочи".
В первых двух матчах под руководством Слишковича "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" (2:2) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, а также разгромил "Ростов" (5:1) в 25-м тура РПЛ. 25-го апреля в матче перенесенного 21-го тура "красно-белые" встретятся в дерби с московским ЦСКА.
Источник: "СЭ"
Мостовой: Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего наставника "Спартака"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой сравнил наставника "Спартака" Владимира Слишковича с его предшественником Гильермо Абаскалем.
Фото: "Матч ТВ"