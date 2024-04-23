"Очень тревожные ожидания. "Спартак" разложил "Ростов" по всем статьям в последнем матче. Я думаю, что это благодаря новому тренеру. А армейцы проиграли "Ахмату". Они играют безобразно, никто не исполняет своих функциональных обязанностей. Если они на своем поле сыграют вничью - 0:0, то это будет для ЦСКА победой", - заявил Пономарев.
25-го апреля в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ в московском дерби сойдутся ЦСКА и "Спартак". "Армейцы" уступили в предыдущем матче "Ахмату" (1:2), ведя в счете к середине второго тайма и заканчивая матч с восьмью полевыми футболистами. Защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев были удалены с поля.
Московский "Спартак", в свою очередь, разгромил в матче 25-го тура в выездном матче "Ростов" (5:1). Эта игра стала для "красно-белых" первой в РПЛ под руководством нового тренера. С 14-го апреля в статусе "исполняющего обязанности" командой руководит боснийский специалист Владимир Слишкович, который ранее входил в тренерский штаб уволенного Гильермо Абаскаля.
Источник: Betonmobile
Пономарев: если матч со "Спартаком" завершится со счетом 0:0 - это будет для ЦСКА победой
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил шансы ЦСКА в предстоящем матче 21-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: РИА Новости