"Будет идти война между агентами, кто и кого продвинет в клуб. "Спартак" - это сладкая булочка. Сами понимаете всё. Но будет абсолютной ошибкой назначить главным тренером очередного иностранца, а не Юрана. Я верю в Юрана в "Спартаке". И если он возглавит клуб, то с него шампанское", - заявил Овчинников.
Московский "Спартак" уволил испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба 14-го апреля после поражения от "Сочи" в выездном матче 24-го тура чемпионата России. Временно исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых" был назначен босниец Владимир Слишкович, ранее входивший в тренерский штаб Абаскаля в качестве ассистента.
Одним из претендентов на роль нового главного тренера "Спартака", по версии СМИ, является наставник "Пари НН" Сергей Юран. Нижегородский клуб под управлением Юрана в текущем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе команды 28 очков в 24-х играх.
Источник: "LegalBet"
Овчинников: "Спартак" - это сладкая булочка. Будет идти вoйна между агентами, кто и кого продвинет в клуб
Бывший наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников назвал своего фаворита на должность главного тренера "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"