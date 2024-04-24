– Борьба за медали? Да надо в стыки не попасть, все может быть, — приводит слова Комличенко Sport24.
Напомним, за 24 матча в этом розыгрыше Российской Премьер-Лиги “Ростов” сумел записать на свой счет 34 очка. Коллектив Валерия Карпина пребывает на восьмом месте в турнирной таблице. Отметим, что в своем последнем матче в рамках чемпионата страны южане дома разгромно проиграли московскому “Спартаку” (1:5).
Комличенко: борьба за медали? Да “Ростову” надо в стыки не попасть
Нападающий “Ростова” Николай Комличенко ответил на вопрос о борьбе за призовые места в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"