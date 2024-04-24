Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Нижний Новгород
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен
Краснодар
3 - 1 3 1
Балтика2 тайм
Зенит
0 - 2 0 2
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
РодинаЗавершен
Тюмень
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Волгарь
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Алания
3 - 0 3 0
КубаньЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
ЛенинградецЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Борнмут1 тайм
Кристал Пэлас
22:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Эвертон
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
1 - 4 1 4
ПСЖ2 тайм
Марсель
22:00
НиццаНе начат
Монако
22:00
ЛилльНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
22:00
ФиорентинаНе начат

Защитник "Локомотива" Сильянов: дурацкий пенальти. Я вообще не понял, за что нам поставили два 11-метровых

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор победного гола "Локомотива" Александр Сильянов подвел итоги матча с "Пари НН" в 21-м туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы возили соперника, но был дурацкий пенальти. Я вообще не понял, за что нам поставили два одиннадцатиметровых", - приводит слова Сильянова "Матч ТВ".

Сегодня, 24 апреля состоялась игра в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ, в которой встречались "Пари НН" и "Локомотив". Матч прошел в Нижнем Новгороде и завершился волевой победой гостей со счетом 3:2. Победный мяч на шестой добавленной к основному времени минуте забил защитник москвичей Александр Сильянов. Напомним, что в этом поединке было пробито три одиннадцатиметровых удара.

Александр Сильянов Локомотив Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится