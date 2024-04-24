"Мы возили соперника, но был дурацкий пенальти. Я вообще не понял, за что нам поставили два одиннадцатиметровых", - приводит слова Сильянова "Матч ТВ".
Сегодня, 24 апреля состоялась игра в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ, в которой встречались "Пари НН" и "Локомотив". Матч прошел в Нижнем Новгороде и завершился волевой победой гостей со счетом 3:2. Победный мяч на шестой добавленной к основному времени минуте забил защитник москвичей Александр Сильянов. Напомним, что в этом поединке было пробито три одиннадцатиметровых удара.
Защитник "Локомотива" Сильянов: дурацкий пенальти. Я вообще не понял, за что нам поставили два 11-метровых
Автор победного гола "Локомотива" Александр Сильянов подвел итоги матча с "Пари НН" в 21-м туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"