– Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику! Почему играет он, а не Джика? Какой-то беспредел.
Алексису Дуарте 24 года. Парагвайский защитник присоединился к московскому “Спартаку” в начале 2023 года. Он имеет контракт с красно-белыми до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне Дуарте является основным защитником столичного клуба. Что касается капитана красно-белых Георгия Джикии, чей контракт с командой истекает летом, то он стал игроком ротации “Спартака”.
Источник: Sport24
Тигиев: кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику
Экс-защитник “Спартака” Георгий Тигиев раскритиковал парагвайского футболиста красно-белых Алексиса Дуарте.
Фото: "Матч ТВ"