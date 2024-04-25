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Тигиев: кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику

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Экс-защитник “Спартака” Георгий Тигиев раскритиковал парагвайского футболиста красно-белых Алексиса Дуарте.
Фото: "Матч ТВ"
– Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику! Почему играет он, а не Джика? Какой-то беспредел.

Алексису Дуарте 24 года. Парагвайский защитник присоединился к московскому “Спартаку” в начале 2023 года. Он имеет контракт с красно-белыми до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне Дуарте является основным защитником столичного клуба. Что касается капитана красно-белых Георгия Джикии, чей контракт с командой истекает летом, то он стал игроком ротации “Спартака”.

Источник: Sport24

Георгий Тигиев Спартак Дуарте Георгий Джикия
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