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Бубнов: лидеры "Зенита" в игре с "Рубином" не впечатлили, Клаудиньо ведёт себя нервно

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Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру "Зенита" в матче с "Рубином" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Хозяевам не хватало темпа и скорости. Недоставало также и ударов из-за пределов штрафной площади. Лидеры "Зенита" не впечатлили. В последнее время Клаудиньо ведёт себя слишком нервно. Энергию нужно тратить на футбол, а не на разборки с соперниками. Это выглядит несолидно", - сказал Бубнов.

Подопечные Сергея Семака при своих болельщиках потерпели поражение от казанского "Рубина" в перенесенном 21-м туре РПЛ. При этом петербуржцы не смогли забить ни одного гола, встреча на стадионе "Газпром Арена" закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей. После потерь очков "Краснодар" сократил четырехочковое отставание до одного балла, "быки" идут на втором месте с 49-ю очками, а "Зенит" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 50-ю баллами. В следующем 26-м туре "сине-бело-голубые" встретятся в гостях с московским "Динамо", идущим на третьем месте, а "Краснодар" сыграет в Самаре против "Крыльев Советов".

Источник: Sportbox

Александр Бубнов Зенит
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