- Шикарная чемпионская гонка. Спасибо Рахимову. Все считают, что я болею за кого-то или против. Но я и руководителям клубов говорю, что я должен создать равные условия, чтобы не было преференций по календарю, непонятных переносов. Как болельщик же я хочу интриги, чтобы у каждых команд было по два очка разницы, чтобы все боролись. Я радуюсь интриге, хочу, чтобы она была, а болельщики следили до конца. Надеюсь, что так и будет, что интрига будет жива, - цитирует Алаева "Чемпионат".
Матч перенесённого с марта на конец апреля 21 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Рубин" состоялся в Санкт-Петербурге 24 апреля и завершился победой гостей со счётом 2:0. Это поражение сине-бело-голубых обострило борьбу за чемпионское звание в РПЛ: в параллельном матче "Краснодар" со счётом 3:2 переиграл на своём поле калининградскую "Балтику" и сократил отставание от возглавляющего турнирную таблицу "Зенита" с 4 очков до 1 очка. В активе петербуржцев 50 очков после 25 матчей, у чёрно-зелёных 49 очков, на третьей позиции находится московское "Динамо" с 44 очками.
Казанский "Рубин" под руководством главного тренера Рашида Рахимова набрал 36 очков в 25 матчах и занимает девятое место.
Глава РПЛ Алаев: шикарная чемпионская гонка, спасибо Рахимову. Как болельщик я хочу интриги
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал победу казанского "Рубина" над петербургским "Зенитом" в матче 21 тура РПЛ (2:0).
Фото: ТАСС