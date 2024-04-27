"Потеря Дуарте? Я вот вообще не понимаю, почему Джикия не играет, это ж опытный футболист. Он может выйти в основе вместо Дуарте, почему нет. Конечно, надо понимать, в каком он состоянии, но в плане мотивации он всегда действует на максимуме. В этом плане к нему вопросов нет", - сказал Гуренко.
В 26-м туре Российской Премьер-Лиги "Локомотив" отправится в гости к "Спартаку", матч пройдет в это воскресенье, 28 апреля. В предстоящей встрече не сможет сыграть защитник "красно-белых" Алексис Дуарте, который получил желтую карточку в прошедшем дерби с ЦСКА. Георгий Джикия ранее был основным центральным защитником "Спартака", но в последних играх не попадал в стартовый состав. В текущем сезоне он принял участия только в семи матчах российского чемпионата.
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Гуренков: не понимаю, почему Джикия не играет. Он может выйти вместо Дуарте с "Локомотивом"
Бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренков заявил, что защитник "Спартака" Георгий Джикия может выйти в старте в матче против "железнодорожников".
Фото: ФК "Спартак"