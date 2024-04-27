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Смородская: матч "Локомотива" с "Спартаком" будет сложным. Дзюба играет столба, у "Локо" сейчас другой футбол

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча красно-зелёных со "Спартаком" в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Локомотив" в последнее время не блещет ничем. Сложный будет матч и, скорее всего, с ничейным результатом. Отсутствие Артёма Дзюбы нелинейно сказывается на результате команды. Команда сейчас играет в другой футбол и столб им не нужен, а Дзюба играет столба, - передаёт слова Смородской Metaratings.ru.

Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив" пройдёт в воскресенье 28 апреля и начнётся в 16:15 по московскому времени. "Железнодорожники" занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 25 матчах, красно-белые находятся на шестой позиции с 39 очками.

35-летний нападающий "Локомотива" Артём Дзюба в текущем сезоне сыграл за клуб в 25 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 результативных паса.

Локомотив Спартак Артем Дзюба Ольга Смородская
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