- "Локомотив" в последнее время не блещет ничем. Сложный будет матч и, скорее всего, с ничейным результатом. Отсутствие Артёма Дзюбы нелинейно сказывается на результате команды. Команда сейчас играет в другой футбол и столб им не нужен, а Дзюба играет столба, - передаёт слова Смородской Metaratings.ru.
Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив" пройдёт в воскресенье 28 апреля и начнётся в 16:15 по московскому времени. "Железнодорожники" занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 25 матчах, красно-белые находятся на шестой позиции с 39 очками.
35-летний нападающий "Локомотива" Артём Дзюба в текущем сезоне сыграл за клуб в 25 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 результативных паса.
Смородская: матч "Локомотива" с "Спартаком" будет сложным. Дзюба играет столба, у "Локо" сейчас другой футбол
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча красно-зелёных со "Спартаком" в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"