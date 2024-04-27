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Александр Горшков: у "Зенита" с "Динамо" должна быть исключительная мотивация после поражения от "Рубина"

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Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков поделился ожиданиями от выездного матча сине-бело-голубых с московским "Динамо" в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Всё может случиться в матче "Динамо" - "Зенит", в том числе и вторая подряд осечка петербуржцев. Но мотивация у "Зенита" должна быть исключительная после поражения от "Рубина" - нельзя допускать осечек. "Динамо" вырвало победу в Оренбурге, команда не показывает тот футбол, с которым можно победить "Зенит". "Динамо" тоже будет воодушевлено таким матчем, - передаёт слова Горшкова "Чемпионат".

28 апреля на московской "ВТБ Арене" состоится матч 26 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Зенит". Лидирующие в турнирной таблице с 50 очками в 25 матчах сине-бело-голубые в предыдущем туре потерпели домашнее поражение от казанского "Рубина" со счётом 0:2. Хозяева поля находятся на третьей строчке таблицы с 44 очками в 25 матчах, в двух последних матчах чемпионата подопечные главного тренера Марцела Лички одержали две победы после серии из трёх поражений кряду.

Зенит Динамо Рубин Александр Горшков
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