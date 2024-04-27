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Булыкин: надеюсь, у "Локомотива" будет получше с характером и реализацией, чем у "Спартака"

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Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от дерби со "Спартаком" в рамках 26 тура РПЛ.
Фото: ТАСС
- Если смотреть последнюю игру "Спартака" с ЦСКА, то я думаю, что "Локомотив" фаворит. Игра будет не как с ЦСКА, позрелищнее и с голами. Все будет зависеть от характера, от реализации. И, надеюсь, у "Локомотива" с этим будет получше, - передаёт слова Булыкина Metaratings.ru.

Московские "Спартак" и "Локомотив" встретятся между собой на "Лукойл Арене" в воскресенье 28 апреля в матче 26 тура Российской премьер-лиги. В предыдущей игре в рамках перенесённого с марта на апрель 21 тура РПЛ красно-белые сыграли нулевую ничью с ЦСКА с минимальным количеством опасных моментов. "Железнодорожники" в 21 туре одержали выездную волевую победу над "Пари НН" (3:2), отыгравшись со счёта 0:2.

Локомотив Спартак Дмитрий Булыкин
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