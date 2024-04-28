"В моё время "Зенит" был не так обласкан бюджетом (смеётся). Был "Газпром", но он выступал тогда в роли спонсора, а не владельца команды. Ту российскую победную историю начинал писать Виталий Леонтьевич Мутко", - сказал Кобелев.
"Динамо" и "Зенит" сыграют сегодня 28 апреля в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги, игра начнется в 19:15 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". Петербуржцы занимают первое место с 50-ю очками, динамовцы расположились на второй строчке в турнирной таблице, набрав за 25 туров 44 очка. Напомним, в первой части сезона "Динамо" одержало победу в гостях у "Зенита" (2:3).
Источник: "Чемпионат"
Кобелев: в моё время "Зенит" был не так обласкан бюджетом
Бывший игрок "Зенита" и экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о ранних финансовых возможностях клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: Global Look Press