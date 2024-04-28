"Сегодня тяжело сравнивать и оценивать. Как можно сравнить "Запорожец", если нет другой машины? Мы находимся в изоляции и можем оценивать наш уровень только по матчам с теми командами, с которыми играем. Плюс всё это товарищеские матчи. Для сравнения необходимо выступать в еврокубках, а сборная должна выступать в официальных матчах", - высказался он.
Кобелев пришел к выводу, что уровень в российском чемпионате все-таки просел, потому что стало меньше качественных футболистов. По его мнению, для приглашение опытных футболистов необходимо, чтобы молодые игроки улучшали свое мастерство, тренируясь и играя вместе с ними в одном чемпионате. Напомним, ФИФА и УЕФА по политическим причинам запретили российским клубам, а также и национальной команде участвовать в международных и еврокубковых турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Кобелев – об уровне РПЛ: как можно сравнить "Запорожец", если нет другой машины?
Фото: РИА Новости