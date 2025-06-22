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Учредитель "Акрона" - о задаче на сезон: хочется видеть команду в восьмерке, а еще лучше - седьмыми

Учредитель "Акрона" Павел Морозов назвал задачу клуба на новый сезон РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
- Задачи у нашего клуба всегда максимальные. Команда, которая заняла девятое место, не может поставить задачу кроме как подняться выше. Поэтому хочется видеть команду в восьмерке, а еще лучше — седьмыми. Вот она — задача на сезон.

В минувшем сезоне "Акрон" финишировал на девятой строчке в турнирной таблице. В своем первом сезоне в российской Премьер-лиге тольяттинцы набрали 35 очков в 30 турах, одержав в чемпионате 10 побед, 5 раз сыграв вничью и потерпев 15 поражений.

Новый сезон красно-черные начнут 18-21 июля домашним поединком против самарских "Крыльев Советов".

Источник: "Матч ТВ"

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