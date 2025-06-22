"На протяжении шести лет работы в "Зените" моя должность менялась довольно часто. Но ответственность как была за академию "Зенита", так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось", - цитирует Аршавина ТАСС.
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин завершил игровую карьеру в 2019 году и получил в клубе должность советника генерального директора по молодежному футболу. В августе 2020-го он был утвержден на посту директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, а с января 2022 года занимает должность заместитель генерального директора по спортивному развитию.
Ранее Аршавин сообщил, что продлил соглашение с сине-бело-голубыми еще на два года.
Аршавин: за 6 лет работы в "Зените" моя должность менялась довольно часто
Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что входит в его обязанности.
Фото: ФК "Зенит"