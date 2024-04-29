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Морено: чего не хватило "Сочи" с "Факелом"? Забитого мяча. Сочувствую "Динамо" и "Краснодару", мы будем биться до конца

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Фото: "Матч ТВ"
"Чего не хватило "Сочи"? Забитого мяча. Что еще я могу просить от команды? В моменте с отмененным голом решили какие?то сантиметры, когда мяч коснулся головы нашего защитника. Остается четыре матча, нам нужно подойти к ним и выигрывать. Сочувствую "Динамо" и "Краснодару", мы будем биться до последнего", - цитирует Морено "Матч ТВ".

"Сочи" в домашнем матче в рамках 26-го тура чемпионата России не смог переиграть "Факел" игра завершилась нулевой ничьей. Набранное очко стало для "Сочи" 20-м сезоне. За 4 тура до финиша чемпионата "горожане" занимают последнее место в турнирной таблице и на 6 очков отстают от зоны стыковых матчей. В оставшихся турах сезона "Сочи" встретится с "Динамо", "Пари НН", "Краснодаром" и "Рубином".

"Факел", в свою очередь, имеет в своем активе 27 очков. Ничья с "Сочи" позволила воронежскому коллективу подняться на 12-ю строчку и покинуть зону стыков.

Сочи Факел Морено Динамо Краснодар
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