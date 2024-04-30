"Это жизнь, это футбол. Иногда случаются падения, мы проиграли два матча подряд. Как американские горки? Совершенно точно. Сейчас будем бороться до самого конца. Три очка до "Зенита". Мы снова в игре", - заявил Личка.
Московское "Динамо" одержало победу над лидером чемпионата России, "Зенитом", в матче 26-го тура Премьер-лиги. Победа с минимальным счетом позволила "бело-голубым" сократить отставание от 1-го места до 3-х очков. За четыре тура до конца чемпионата "Динамо" располагается на 3-м месте в турнирной таблице.
В 27-м туре московское "Динамо" примет на своем поле последнюю команду чемпионата. Игра с "Сочи" состоится 5-го мая. Перед этим "бело-голубые" сразятся с московским "Спартаком" в столичном дерби в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Игра пройдет 1-го мая.
Источник: "СЭ"
Марио Личка: этот сезон для "Динамо" - американские горки. Мы снова в игре
Член тренерского штаба "Динамо" Марио Личка дал оценку выступлениям команды в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"