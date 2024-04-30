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Марио Личка: этот сезон для "Динамо" - американские горки. Мы снова в игре

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Член тренерского штаба "Динамо" Марио Личка дал оценку выступлениям команды в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Это жизнь, это футбол. Иногда случаются падения, мы проиграли два матча подряд. Как американские горки? Совершенно точно. Сейчас будем бороться до самого конца. Три очка до "Зенита". Мы снова в игре", - заявил Личка.

Московское "Динамо" одержало победу над лидером чемпионата России, "Зенитом", в матче 26-го тура Премьер-лиги. Победа с минимальным счетом позволила "бело-голубым" сократить отставание от 1-го места до 3-х очков. За четыре тура до конца чемпионата "Динамо" располагается на 3-м месте в турнирной таблице.

В 27-м туре московское "Динамо" примет на своем поле последнюю команду чемпионата. Игра с "Сочи" состоится 5-го мая. Перед этим "бело-голубые" сразятся с московским "Спартаком" в столичном дерби в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Игра пройдет 1-го мая.

Источник: "СЭ"

Динамо
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